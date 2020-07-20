В Киевской области произошла трагедия — трое мужчин в Володарском районе попали под обвал песка в селе Тадиевка.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Zavtra. ЧП произошло на несанкционированом песчаном карьере.

Трагическое происшествие произошло примерно 13:35. На место был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Володарка.

Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они покинули это место до прибытия спасателей.

К сожалению, в ходе поисковых работ было обнаружено и извлечено тело погибшего мужчины 1972 года рождения.

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