В России скончался Александр Беляев -легендарный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.

Об этом 20 июля написал в Твиттере телеведущий Андрей Малахов, передает Zavtra.

«Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу… RIP«, — сообщил шоумен.

На момент смерти Беляеву исполнился 71 год. Беляев умер в ночь с 19 на 20 июля в реанимации одной из столичных больниц.

В 2011 году у него обнаружили рак легких, о чем он признался в июле 2017 года, когда его состояние резко ухудшилось. После длительного курса лечения он вернулся к съемкам прогноза погоды на НТВ.

Александр Беляев 1972 году окончил географический факультет МГУ по специальности «Гидрология суши». Долгое время работал в Институте географии РАН и основал группу «Меркатор», которая занималась метеорологической инфографикой.

Ведущим прогноза погоды на НТВ он стал в 1998 году по абсолютной случайности. Его кандидатуру одобрил тогдашний генеральный директор НТВ Олег Добродеев. Несмотря на то, что географ никогда не занимался преподаванием и не имеет ученого звания, для солидности в кадре он получил прозвище Профессор — с подачи тогдашнего главного продюсера НТВ Леонида Парфенова.

Также Александр Беляев вел программы «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков» и «Азбука синоптика».

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