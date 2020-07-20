В Украине в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В связи с мировой пандемией коронавируса, в этом году учения будут проходить исключительно в море с привлечением авиации.

Об этом сообщает АрміяInform.

«Участие Соединенных Штатов в этих многонациональных учениях в который раз подтверждает приверженность ВМС США и 6-го флота частности нашим союзникам и партнерам по НАТО. Учения «Си Бриз» являются реальной демонстрацией решимости США в отношении коллективной защиты Европы», — отметил командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

Основное назначение Sea Breeze — это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе, подчеркивает Алексей Неижпапа. Одной из главных задач учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

Также в связи с переходомо украинской армии на стандарты НАТО, в ходе учений корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС должны получить необходимый уровень совместимости боевых и оперативных возможностей действовать во взаимодействии с кораблями Альянса.

В Sea Breeze 2020 примет участие примерно две тысячи человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Кроме Украины и США, в учениях примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Как мы уже сообщали, в Украине в конце сентября 2020 года пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия 2020» совместно с НАТО.