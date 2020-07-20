В Киеве произошел взрыв в кафе Burger Sushi Point, которое находится на территории «Дарынка» возле станции метро «Лесная».

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, причиной взрыва стал неизвестный предмет, который находился в оставленной спортивной сумке.

К счастью, в результате ЧП не пострадал ни один человек.

Информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв поступила полиции Киева примерно в 15.40.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

В настоящее время проводится расследование, для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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