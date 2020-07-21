Луцкий террорист Максим «Плохой» Кривош разрешил передать заложникам еду и воду. Пассажиры автобуса находятся в заточении уже почти десять часов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Zavtra.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль», — написал Геращенко.

Позже появилась информация о том, что в автобусе с заложниками прозвучал выстрел.

Сообщается, что звук выстрела прозвучал буквально через несколько минут после того, как первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль передал заложникам воду.

Других подробностей на данный момент не сообщается.

Как мы уже сообщали ранее, выяснилось, что луцкий террорист Максим «Плохой» Кривош — не проходил лечение в психиатрической больнице.

Тем временем, в центре Луцка произошло несколько взрывов — в месте, где луцкий террорист Максим Кривош удерживает автобус с заложниками.