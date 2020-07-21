Террорист из Луцка Максим Кривош освободил заложников и был задержан.

Cнайперы выстрелили в сторону буса, после чего сам Кривош начал выпускать заложников. Это произошло примерно в 21:40.

К захваченному автобусу подъехал бронетранспортер и в салон вошли медики и полиция.

Затем из автобуса достали террориста и сотрудники спецслужб уложили его на асфальт и заломали руки. В СБУ сообщают, что террорист сам сдался правоохранителям

Ранее, террорист Максим Кривош согласился отпустить троих заложников из захваченного им автобуса в Луцке.

Также выяснилось, что луцкий террорист — не проходил лечение в психиатрической больнице.