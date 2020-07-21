В санатории Бердянска зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции — COVID-19 подтвердили у шести отдыхающих.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает Zavtra. Инфицированными оказались люди, которые находились на отдыхе в санатории «Арктика».

Всем пациентам и медработникам санатория «Арктика» проведут ПЦР-тестирование, а медицинским работникам других оздоровительных учреждений — тестирование методом ИФА.

«По результатам проведенного обследования пациентов и медицинских работников санатория „Арктика“, в случае необходимости, принять меры по прекращению приема отдыхающих в указанный санаторий на 14 дней с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий», — сообщают в ОГА.

На заседании горсовета было принято решение усилить ограничительные меры, в связи с всплеском заболеваемости COVID-19.

Только за последние 4 дня в городе коронавирусом заразились девять медиков.

Как мы уже рассказывали — карантин разрешили ослабить двум регионам Украины: Киеве и Одесской области. Но в 7 регионах Украины ограничительные меры до сих пор не могут ослабить.

Также стало известно, что вакцина от COVID-19 была доступной российской элите еще в апреле 2020 года. Ее могли получить бесплатно топ-менеджеры, государственные служащие и бизнесмены.