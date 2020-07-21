В Харькове и Одессе заявили о массовых «минированиях» объектов инфраструктуры.

сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о минировании нескольких объектов поступила на электронную почту полиции в 15:00.

Речь идет о предполагаемой закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, гипермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, отелях, почтовых отделениях, зданиях железнодорожного и автовокзалов.

В настоящее время проводится проверка.

Аналогичное сообщение в правоохранительные органы поступило и о “заминировании” и в полицию Одессы. Информация о возможном нахождении взрывчатки в ряде объектов социальной инфраструктуры на территории города поступила в 14:47.

Речь идет о зданиях Малиновского и Киевского судов.

“На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и ГСЧС, кинологи, следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи и патрульные”, – проинформировали в полиции.

Напомним, в Киеве также сообщили о «заминировании» аэропорта «Киев», центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве, возле метро «Минская» прогремел взрыв. На месте нашли чемодан, в которым были самодельные взрывные устройства.