22 июля православные чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздник также называют Ягодником.

Что нельзя делать 22 июля и на какие приметы стоит обратить внимание в этот день рассказывает Zavtra.

Панкратия и Кирилла 22 июля:

По преданию Панкратий был родом из Антиохии и жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец уверовал и сблизился с учениками Христа. Особенно близко он общался с апостолом Петром. Впоследствии всю семью крестили в Антиохии.

А святой Кирилл жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана и его соправителя Максимилиана. Это было время жестоких гонений и преследований христиан.

Традиции 22 июля:

В этот день принято поминать святых, отдавших жизнь, но не отрекшихся от веры.

Этот день такде называется Ягодником – благодаря чернике, которая поспевает в лесах к этому времени. Из нее варили варенье или готовили пироги.

Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже не пойти на сенокос.

Приметы на 22 июля

Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы, а если луна кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.

На траве роса – не миновать ливня.

Уродилось много черники – зима будет очень морозной.

Встретишь радугу в небе – к теплой и жаркой погоде.

Что нельзя делать 22 июля

Ни в коем случае нельзя конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи, тем более, если речь идет о родных и близких людях.

Категорически запрещено ругаться с родителями. Даже если они абсолютно неправы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.

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