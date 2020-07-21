22 июля православные чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздник также называют Ягодником.
Что нельзя делать 22 июля и на какие приметы стоит обратить внимание в этот день рассказывает Zavtra.
Панкратия и Кирилла 22 июля:
По преданию Панкратий был родом из Антиохии и жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец уверовал и сблизился с учениками Христа. Особенно близко он общался с апостолом Петром. Впоследствии всю семью крестили в Антиохии.
А святой Кирилл жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана и его соправителя Максимилиана. Это было время жестоких гонений и преследований христиан.
Традиции 22 июля:
В этот день принято поминать святых, отдавших жизнь, но не отрекшихся от веры.
Этот день такде называется Ягодником – благодаря чернике, которая поспевает в лесах к этому времени. Из нее варили варенье или готовили пироги.
Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже не пойти на сенокос.
Приметы на 22 июля
- Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы, а если луна кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.
- На траве роса – не миновать ливня.
- Уродилось много черники – зима будет очень морозной.
- Встретишь радугу в небе – к теплой и жаркой погоде.
Что нельзя делать 22 июля
- Ни в коем случае нельзя конфликтовать.
- Нельзя отказывать в помощи, тем более, если речь идет о родных и близких людях.
- Категорически запрещено ругаться с родителями. Даже если они абсолютно неправы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.
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