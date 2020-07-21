Официальная страница президента Украины Владимира Зеленского исчезла из социальной страницы в Facebook.

Как передает РБК, страница Зеленского была недоступна в течении получаса. В Офисе президента заявили, что страница не работает из-за технического сбоя.

А эксперты называют три основные причины блокировки в пользователя Facebook:

нарушение правил и несоблюдение принципов работы с рекламой;

подозрительное использование аккаунта и подключение сомнительных платёжных систем;

человеческий фактор — ошибка модератора.

Специалисты также отмечают, что Facebook может заблокировать пользователя за распространение новостей, если решит, что это спам.

В районе 19 часов доступ к странице Зеленского был восстановлен.

Ранее Владимир Зеленский предложил продлить карантин в Украине еще на месяц. Такое предложение было вызвано новым ростом заболеваемости коронавирусом.

Также, сегодня Зеленский ответил на петицию, в которой требовали запретить в Украине 5G.