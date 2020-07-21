Террорист Максим Кривош согласился отпустить троих заложников из захваченного им автобуса в Луцке.

Как сообщает советник МВД Антон Геращенко, террорист Максим Кривош отпустил беременную женщину, пенсионерку и ребенка.

«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников ! Это пожилая женщина, подросток и молодая девушка. Они свободны!» — написал Геращенко.

В то же время, СМИ сообщают, что преступник решил отпустить заложников после личного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Как мы сообщали ранее, луцкий террорист Максим «Плохой» Кривош разрешил передать заложникам еду и воду. Пассажиры автобуса находятся в заточении уже почти десять часов.

А также, одна из заложниц луцкого террориста, которая находится в автобусе, связалась с журналистами и передала требования Максима Кривоша властям Украины.