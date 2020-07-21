Воин Объединенных сил, которого сегодня ранили в бою под Павлополем, скончался.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боец ВСУ был ранен в результате вражеских обстрелов в районе населенного пункта Павлополь 21 июля.

«Командование выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание».

«В общем, с начала суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий — погиб, еще один — получил ранения», — отметили в штабе.

Как мы уже сообщали ранее, воины ВСУ уничтожили 25 пророссийских террористов на Донбассе за период с 6 по 12 июля. Ранены и травмированы еще 16 террористов на оккупированном Донбассе.

Как сообщалось ранее, грузовик Нацгвардии попал в смертельное ДТП в Днепропетровской области. В результате погибли двое и ранены трое гражданских.