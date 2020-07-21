Одна из заложниц луцкого террориста, которая находится в автобусе, связалась с журналистами.

Как стало известно, Руслана Д, передала журналистам сайта «Первый» требования террориста Максима Кривоша.

Звонок произошел примерно в пол 5 вечера.

Ультиматум Максима Кривоша звучит следующим образом — срочная запись видеообращения президентом Владимиром Зеленским.

Расшифровку разговора заложницы с редакцией опубликовал сайт издания.

Отметим, что это уже не первый звонок в редакцию из захваченного в центре Луцка автобуса.

Как мы сообщали ранее, луцкий террорист Максим «Плохой» Кривош разрешил передать заложникам еду и воду. Пассажиры автобуса находятся в заточении уже почти десять часов.