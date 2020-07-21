Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего автобус в Луцке.

Зеленский записал видео в котором согласно требованию преступника, призывает всех посмтреть фильм «Земляне», передает Zavtra.

В комментариях к посту он также прикрепил скриншоты текста, который ранее распространил террорист.

«Фильм «Земляне», 2005 года, смотреть всем», – сказал президент на видео, находясь в своем кабинете.

Фильм «Земляне» (Earthlings) – американский документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Также террорист требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Как мы рассказывали ранее, одна из заложниц луцкого террориста, которая находится в автобусе, связалась с журналистами, чтобы передать ультиматум Максима Кривоша.

Также мы сообщали, что Максим Кривош согласился отпустить троих заложников из захваченного им автобуса в Луцке.