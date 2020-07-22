Действие карантина в Украине продлили до 31 августа.

Об этом свидетельствует постановление Министерства здравоохранения.

«Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем отличие — в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической», — заявил министр Степанов.

Уровень «опасности» области будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и будет утверждаться нацкомиссией.

При обозначении уровня опасности на «зеленом», «желтом», «красном» или «оранжевом» уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований ( не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявленных случаев (не более 11%) и динамика заболевания (рост не более 10%).

В области, которая находится в «зеленой зоне» действуют следующие ограничения:

в общественных местах нужно находиться в масках или респираторе,

проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 кв. м,

проведение мероприятий в кинотеатрах/театрах с заполненностью на 50%,

перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

Степанов добавил, что регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мероприятий на нацуровне. Если заболеваемость растет 5 дней подряд, то начинается переход в желтый или оранжевый, или красный уровни.

Как мы уже сообщали, в Украине уже 8 областей не могут ослабить карантин, который ввели из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

А в санатории Бердянска зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции — COVID-19 подтвердили у шести отдыхающих.