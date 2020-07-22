Луцкому террористу Максиму Кривошу, который вчера захватил автобус с заложниками, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», — сообщили у генпрокурора.

Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Максиму Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — ч.1 ст.258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 УК Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, зминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, зачем силовики взорвали гранату уже после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался правоохранителям.

Также появились подробности о жене луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в центре города.