На Донбассе погиб боец ВСУ Артем Козий — 19-летний морпех, который был ранен 21 июля в зоне проведения ООС в районе Павлополя Донецкой области.

Об этом рассказали на Facebook-странице 36 ОБрМП.

Артем получил вследствие плотного вражеского огня многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения.

Воина доставили в госпиталь, за его жизнь более семи часов сражались врачи, однако спасти молодого героя не удалось.

Он служил в первом отдельном батальйоне 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Козий был родом из города Южноукраинск под Николаевом.

«Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся казак, мы отомстим!» — написали побратимы юноши.

В комментариях к сообщению отец молодого морпеха Евгений Козий написал, что сыну могло бы скоро исполниться 20 лет.

В сети скорбят о гибели защитника Украины и выражают соболезнования его родным и близким.

Как мы уже сообщали ранее, на Донбассе находится огромное количество вражеских войск — около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО.

Также мы рассказывали о том, что восемь гражданских погибли на Донбассе с начала года, еще 47 — получили ранения.