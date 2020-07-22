В Луганской области вспыхнул новый пожар 23 июля.

Как сообщает ГСЧС, возгорвание возникло в результате обстрела, передет Zavtra.

Эпицентр пожара находится возле села Лопаскино Новоайдарского района. Там загорелась сухая трава и молодой лес.

На месте прибыли спасатели и работники лесного хозяйства. К тушению огня привлечены более 70 человек из состава ГСЧС.

Для недопущения распространения пожара на населенный пункт по периметру села Лопаскино организовали минерализованную полосу.

Как мы уже сообщали, украинку, которая пыталась поджечь торговый центр в польском городе Гданське, арестовали на три месяца. Пожар произошел в минувшую среду примерно в три часа утра.