В Минсоцполитики объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год.

Как заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, программа будет представлена общественности уже в августе.

«В этом году, если у нас будет установлена минимальная заработная плата на уровне 5000 гривен, то минимальная пенсия для лиц старше 65 лет (мужчин, у которых 35 лет стажа, а у женщин 30 лет стажа) должна быть 40% минимальной заработной платы. Если у человека есть этот возраст и стаж, то уже будет пенсия 2000 гривен», – пояснила министр.

По ее словам, в декабре 2020 года, в связи с повышением прожиточного минимума планируется повышение пенсий для лиц, утративших трудоспособность.

«На следующий год Минсоцполитики планирует программу повышения пенсий. Там будет и индексация, и повышение минимальных гарантий в связи с ростом минимальной зарплаты, и в связи с существенным ростом прожиточного минимума. Я думаю, что через месяц мы сможем показать эту программу на 2021 год», – подытожила Лазебная.

Согласно результатам повышение пенсий в апреле и мае средний размер в июле 2020 года составляет 3400 гривен. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, пенсия выросла на 13%.

Как мы уже рассказывали, пенсионеры в Украине получают довольно мизерные социальные выплаты, но есть три способа, которые помогут людям получать больше средств в старости.

Также стало известно, что требования к пенсионному стажу в следующем году изменят — чтобы выйти на пенсию в 2021 году в 60 лет нужно будет иметь полных 28 лет стажа.