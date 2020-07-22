Появились подробности о жене луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в центре города.

Так, в городе Дубно Ровенской области начались следственные действия с супругой Максима Кривоша.

Журналистам «Страны» удалось сфотографировать женщину в окружении двух сотрудников СБУ рядом с подъездом, где жил преступник.

Жена террориста рассказала, что ее уже допрашивал Аваков. Женщина отказалась общаться с журналистами и скрылась в доме.

Вот так выглядит дом Кривоша в городе Дубно, в котором жил террорист, угрожавший смертью десяткам невинных людей в захваченном автобусе.

Как мы сообщали ранее, бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что луцкий террорист Максим Кривош не служил в его отряде.

Напомним, заложники провели в автобусе целый день, под вечер Кривош согласился отпустить троих заложников из захваченного им автобуса в Луцке.

В районе 22 часов снайперы выстрелили в сторону автобуса, после чего сам Кривош начал выпускать заложников. Затем к захваченному автобусу подъехал бронетранспортер и в салон вошли медики и полиция. Что касается террориста, то он сам сдался правоохранителям.