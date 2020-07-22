Появился «прогноз» болгарской провидицы «Ванги» на 2021 год.

Об этом сообщает канал «Непознанный мир». Так, согласно пророчеству, Россию в следующем году ждут демографические потери, от которых она быстро оправится, передает Zavtra.

Также в следующем году РФ якобы может столкнуться с противоборством со стороны многих государств.

Кроме того, Ванга «увидела» исчезновение денежных купюр в мире в 2021 году и взлет медицины — люди смогут обходиться без донорских органов, а новые ткани и органы будут выращиваться в лабораториях.

Провидицы Ванга скончалась в Болгарии в 1996 году. После смерти ее имя обросло легендами и в СМИ часто появляются «пророчества» загадочного экстрасенса.

Как мы уже сообщали ранее, Крыму грозит новая катастрофа из-за нехватки воды. Из-за нехватки Россия открывают новые скважины на полуострове, но экологи предупредили о новой беде.