Боевики «ДНР» изувечили и поглумились над телом военного медика с позывным «Эстонец», который был убит на Донбассе 13 июля.

Как сообщает «Укринформ», террористы не положили тело в морг после его обнаружения.

Судя по предосталвенныым боевиками фотографиям тела, труп полностью изувечен. Судя по всему, его вскрыли, а потом зашили.»Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито», — сообщают в издании.

Также на сепаратистских ресурсах появились фото, где из тела медика торчал нож.

Как мы уже сообщали, 13 июля на Донбассе погиб военный медик и еще двое бойцов ВСУ получили ранения во время обстрелов боевиков.

Позже, террористы «ЛНР» забрали с поля боя тело воина ВСУ, который погиб из-за засады, устроенной пророссийскими террористами около Зайцевого. Он пытался спасти раненных в составе эвакуационной группы.