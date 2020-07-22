В Днепропетровской области зафиксирована очередная вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 среди священнослужителей.

Как сообщают в пресс-службе Днепропетровского облсовета, в период с 17 июля, зарегистрировано 15 случаев коронавируса у священников.

Шестерых заболевших госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

На данный момент продолжается процесс установления контактных лиц. Среди обследованных выявлено девять человек с положительным результатом.

«Учитывая место проживания и службы больных, не исключена возможность дальнейшего распространения вспышки заболевания среди священнослужителей и прихожан. Поскольку только по первому заболевшему во время богослужений в городах Днепр и Петропавловка за две недели могли принимать участие более 2 тысяч человек», – сообщили в областном лабораторном центре.

Ранее мы сообщали, что государственная служба статистики Украины опубликовала официальные данные о количестве умерших от коронавируса с начала года.

А Bloomberg накануне сообщил, что вакцина от COVID-19 была доступной российской элите еще в апреле 2020 года. Ее могли получить бесплатно топ-менеджеры, государственные служащие и бизнесмены.