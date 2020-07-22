В Украине решили отложить перепись населения в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Zavtra.

У Немчинова спросили, когда в стране ожидать переписи полноценной населения и готова ли к этому Служба статистики.

По его словам, раньше 2021 году пепеписи населения в Украине точно не будет.

«Государственная служба статистики к этому готова, но я думаю, что этот вопрос не будет актуальным в ближайшее время по двум причинам. Первое: классическая перепись — это контактная процедура, и ни для кого не секрет, что есть такое понятие, как переносчики. И пока мы не одолеем коронавирусную инфекцию, думаю, в принципе нельзя ставить вопрос об этом процессе. Второй момент — это стоимость. Я не раз отвечал на этот вопрос — это довольно затратный процесс. И если мы будем проводить классическую перепись… то это не в этом году точно и, возможно, не в следующем», — сказал Немчинов.

Как мы уже сообщали, Государственная служба статистики Украины опубликовала официальные данные о количестве умерших от коронавируса с начала 2020 года.