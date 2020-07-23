Россия начала создавать угрозу для мира и стабильности на континенте, тем самым разрушая основы европейской безопасности.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Zavtra.

По его словам, российская агрессия против Украины является главной проблемой национальной и региональной безопасности.

«На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона», — заявил он.

Министр подчеркнул, что ситуация с безопасностью на Донбассе, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободе судоходства со стороны России.

На сегодняшний день единственным способом остановить деструктивные и дестабилизирующие действия РФ является восстановление полного контроля украинского правительства над всем участком международно-признанной границы на Донбассе, уверен Таран.

Он также отметил острую необходимость более широкой вовлеченности ОБСЕ к решению проблемы аннексии Крыма Россией.

Как мы уже сообщали ранее, Украина приняла решение выйти еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

А также, несмотря на то, что США продолжают усиливать санкции против России из-за «Северного потока-2» и «Турецкого потока», Украина катастрофически теряет транзит.

В 2020 году наша страна транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году — было потеряно около 15 млрд кубометров голубого топлива.