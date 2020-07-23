Луцкий террорист Максим Кривош признался, что отпустил заложников только после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на судебном заседании в Луцке, где ему избрали меру пресечения. Также он пояснил, что открыл огонь, поскольку за более чем 9 часов, власти не выполнили его требования.

«Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных – там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук… то есть владыки всех церквей, хотя кто-то из них первый сделал бы заявление, то я просил. А на следующий день можно было просто написать: «Да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей» и убрать запись. Все очень просто. Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце.

Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей», – сказал Кривош.

Поэтому, после общения с Зеленским он решил сдаться сдаться добовольно При этом терррист отказался раскрывать подробности разговора с президентом Украины.

«Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма, и выпустил людей…Я был готов умереть вчера …Это не было спонтанно. Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб», – заявил Кривош.

Кроме того, Кривош отказался рассказать, откуда у него взялось оружие. При этом захват заложников он назвал действенным методом против государства, которое является «основным террористом и понимает только силу».

Сегодня, 23 июля, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Максима Кривоша под стражей на 60 дней без права внесения залога — до 18 сентября.