Сегодня, 23 июля, комета Neowise подойдет к Земле на максимально близкое расстояние в 103,52 миллиона километров.

Наблюдать за полетом кометы можно в режиме онлайн — на в Youtube-канале THEREALPAX, передает Zavtra.

Астрономы отмечают, что блеск кометы уже начал слабеть, и она видна не так хорошо, как была в середине июля. Сейчас ее можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

Однако, рекордно близкое расстояние от кометы Neowise до Земли может облегчить наблюдения. Кроме того, ночи сейчас стали темнее, чем в период максимальной яркости кометы.

В середине июля увидеть комету можно было с помощью любого оптического прибора, будь то подзорная труба, монокуляр, бинокль или телескоп.

В небольшие бинокли можно рассмотреть звездообразное псевдоядро. А при помощи средних и больших телескопов можно увидеть даже структуру хвоста кометы.

Как мы рассказывали ранее, комета NEOWISE в следующий раз приблизится на такое же расстояние к Земле (сейчас она расположена достаточно далеко от Земли, на расстоянии около 100 млн км) только через 6800 лет.