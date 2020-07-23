Луцкий террорист Максим Кривош может получить пожизненный срок.

Сегодня, 23 июля, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Максима Кривоша под стражей на 60 дней без права внесения залога — до 18 сентября.

Об этом сообщает помощница начальника управления СБУ Волынской области Иванна Полищук.

Это решение суда защита Кривоша намерена оставить без апелляции.

«Мой клиент не хочет, чтобы данное решение суда апеллировалось» — поясняет адвокат Кривоша.

Защитник говорит, что вряд ли будет максимальное наказание, учитывая обстоятельства, которые ему известны.

Также сообщается, что Кривош отказывается сотрудничать со следствием.

Как мы уже сообщали ранее, в Полтаве мужчина угнал автомобиль, и взял в заложники полицейского, который приехал на вызов.

Также появились подробности о жене луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками в центре города.