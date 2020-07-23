В поселке Широкое Днепропетровской области призошло самоубийство украинского военнослужащего.

Об этом сообщает местное издание «Первый городской», в здании территориального центра комплектации и соцпомощи нашли повешенным военнослужащего.

Удалось выяснить, что умерший был 52-летний капитан ВСУ. Его обнаружили офицеры, после чего вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицейских.

Причину смерти и обстоятельства случившегося предстоит установить следователям и судмедэкспертам, в настоящее время проводятся все необходимые действия.

Как мы уже сообщали ранее, в Днепре старший лейтенант полиции превенции застрелилась в собственном рабочем кабинете.

А в Черкасской области, в Звенигородке после ссоры с родителями выбросилась из окна 29-летняя Инна Донцова. Трагедия разыгралась на глазах ее маленькой дочери.