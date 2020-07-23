«Партию Шария» пытаются запретить в судебном порядке. Так, Окружной административный суд Киева просят обязать Минюст через суд запретить деятельность пиртии одиозного Анатолия Шария.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Zavtra.

«Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности «Партии Шария» требованиям закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», — сообщили в суде.

В частности, истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности «Партии Шария» на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

«Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску», — отметили в ОАСК.