В России назвали фактическим «выходом» из Минских соглашений решение Верховной Радыо местных выборах 25 октября везде, кроме окуппированных территорий Крыма и Донбасса.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 23 июля.

Захарова считает, что решение парламента Украины якобы противоречит комплексу согласованных мер по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Данная ситуация не может не беспокоить, мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу», — сказала она.

При этом, Захарова отметила «позитивные подвижки» в выполнении решений парижского саммита 2019 года в «нормандском формате». По ее словам, договоренность контактной группы о дополнительных мерах усиления «режима тишины» ожидает подписания.

Ранее Путин пожаловался Ангеле Меркель на желание Украины пересмотреть Минские соглашения.

Тем временем в МИДе РФ заявили, что у страны отсутствуют какие-либо «агрессивные» планы в отношении Украины.