В квартире, где нашли тело пропавшего 19 июля волонтера Алексея Кучапина, были обнаружены неизвестные белые таблетки и записка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

«На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные мероприятия: осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи», – сказано в сообщении.

По результатам осмотра экспертом, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Также в при обыске в квартире были обнаружены — документы, личные вещи Алексея Кучапина, а также 11 таблеток белого цвета и записку.

«Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало. Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия», – добавили правоохранители.

Также в правоохранительных органах отметили, что якобы пятна крови, которые «заметили» на диване из квартиры умершего — на самом деле образовались в результате естественного разложения тела. Как известно, труп Кучапина пролежал в указанной квартире примерн пять дней.

Напомним, известный волонтер Алексей Кучапин исчез по пути из Киева в Днепр. 40-летний руководитель общественной организации «Дом милосердия» последний раз на связь он выходил 16 июля, в тот день о сообщил, что едет из столицы в Днепр и намерен воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

А вчера, 22 июля, руководителя столичной общественной организации «Дом милосердия», Алексея Кучапина нашли мертвым в Днепровском районе Киева.