В Министерстве внутренних дел подготовили законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в интервью «УНН».

В частности, максимальный размер штрафа планируют увеличить до 3400 гривен.

Как утверждает Геращенко, на сегодняшний день, штраф за невыполнение требований полицейского, когда его оскорбляют — 136-255 гривен штрафа. Поэтому было принято решение увеличить размер штрафа в разы.

«Если депутаты нас поддержат… я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости», — заявил он.

Ранее, Геращенко поручили задание разработать законопроект об увеличении штрафа за оскорбление полицейских после протестов по делу Стерненка, в ходе которых были столкновения между полицейскими и активистами.

Как мы уже рассказывали ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который разрешает полиции останавливать автомобили для проверки водителей на трезвость.