Американские ученыые заявили о создании нового препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом.

Подробности и результаты исследований публикует журнал Nature. Как сообщается, новое лекарство представляет собой коктейль из антител, которые должны помочь организму в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Антитела были собраны от 60 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавируса. В ходе эксперимента специалисты обнаружили 61 тип антител, которые вырабатываются при борьбе организма с заражением.

Десять из них во время исследования якобы продемонстрировали «особую силу» для нейтрализации COVID-19.

«Мы предполагаем, что они (антитела) могут быть использованы для профилактики или лечения SARS-COV-2. Будем искать лечение на ранних стадиях заболевания, особенно среди тех, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, таких как пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями», – заявил профессор медицины в Колумбии Дэвид Хо, подчеркнув, что когда антитела вводили хомякам, то ученым удавалось полностью ликвидировать вирус из легочных тканей.

По мнению главы исследования, этот препарат мог бы заменить вакцину от коронавируса на первых порах.

Как мы уже сообщали, вакцина от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине может появиться только весной 2021 года, стоить она будет около 1000 гривен.

Как сообщалось ранее, российская вакцина от COVID-19 разработана, в ее создании участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.