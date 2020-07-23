Украинский морпех умер от потери крови, а тело военного медика изрезали, чтобы скрыть пораженные вражеским оружием кости и органы.

Об этом заявили в штабе командовании ООС, сообщает BBC.

Напомним, трагедия произошла 13 июля, когда при попытке эвакуации погибшего разведчика в «серой зоне» возле Зайцево обстреляли группу, которая должна была забрать тело.

ВСУ неоднократно обращались через СММ ОБСЕ к пророссийским формированиям с тем, чтобы забрать раненого, который «имел соответствующие белые отметки. Однако, террористы отказывали и всячески затягивали время.

«При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер», – рассказали в командовании ООС.

Тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе «Эвакуация-200» имели необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морг.

Также выяснилось, тело военного медика Николая Илина в буквальном смысле разрезали практически на части.

«Установить, из какого оружия был убит военного медика по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», – рассказали в сообщении ООС.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных вблизи села Павлополь Волновахского района.

Позже стало известно, что воин Объединенных сил, которого ранили в бою под Павлополем, скончался.