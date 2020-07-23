Появились данные о состоянии Виталия Шияна — полицейского, которого взял в заложники Роман Скрипник.

Как рассказал глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, офицер находится в хорошем состоянии идаже продолжил выполнять свои обязанности после того, как полтавский террорист его отпустил.

«Только по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок – это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается», – написал губернатор.

Прокуратура Полтавской области заявила об осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В настоящее время создан оперативный штаб, а также продолжается операция по поимке преступника.

Как мы сообщали ранее, полтавский террорист Роман Скрипник отпустил заложника, с которым пытался сбежать в Киев, и сбежал в лес в Решетиловском районе.

Также в сети появилось фото полтавского террориста, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна.