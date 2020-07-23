Разведение сил на Донбассе было невозможным из-за регулярных провокаций боевиков.

Об этом в ходе своего визита на Донбасс заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Zavtra.

«В прошлом году осенью мы, наконец, достигли договоренности о прекращении огня, развели силы и тяжелое вооружение, построили новый мостовой переход. Эти шаги значительно облегчили страдания местных жителей, которые к тому чуть ли не ежедневно в чрезвычайно сложных условиях пересекали линию разграничения», — заявил президент.

По его словам, в настоящее время переговорщики в Минске работают над открытием двух новых КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области. Необходимые гарантии безопасности для этого уже действуют с 10 июля.

Также Зеленский поблагодарил президента Швейцарии Симонетту Соммаруга, который вместе с ним прибыл на Донбасс, за последовательную поддержку Украины и плодотворное сотрудничество в вопросе восстановления мира на Донбассе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске приняла решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Как мы сообщали ранее, 22 июля боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения.