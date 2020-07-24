В Херсонской области 13 человек освободили из трудового рабства в котором их удерживал житель Скадовского района.

Об этом сообщает полиция области, передает Zavtra.

Как стало известно, двоим украинцам удалось сбежать и сообщить о «трудовом рабстве» в полицию, которая организовала операцию по освобождению остальных.

«Мы установили, что в так называемом «трудовом лагере» находилось 13 человек в возрасте от 19 до 53-х лет, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек», — сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Херсонщины Олег Шанько.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях. Деньги за свою работу они не получали.

Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях.

Злоумышленник обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду.

Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники получали только спальное место и еду.

По этому факту открыто уголовное производство по ст.146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 «Торговля людьми» УК Украины. Освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как мы сообщали ранее, правозащитникам удалось освободить из трудового рабства гражданина Украины Сергея Кравченко, который почти пять лет против своей воли удерживался на территории России.