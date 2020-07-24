23 июля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС, передает Zavtra.

«Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность», — говорится в сообщении Штаба.

По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двоих захватчиков. За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.

Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей ОРДЛО достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Украинский морпех умер от потери крови, а тело военного медика изрезали, чтобы скрыть пораженные вражеским оружием кости и органы. Трагедия произошла 13 июля, когда при попытке эвакуации погибшего разведчика в «серой зоне» возле Зайцево обстреляли группу, которая должна была забрать тело.