Террористы на Донбассе, в течении 24 июля трижды нарушили режим тишины. К счастью, никто из военнослужащих ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников Украины возле Старогнатовки, применив минометы калибров 120 и 82 мм, а также противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил», – сообщается в вечерней сводке.

При этом, на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов противником не зафиксировано.