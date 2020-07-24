День ангела Ольги отмечается ежегодно 24 июля, когда верующие восточного обряда чтят память равноапостольной княгини Ольги.

Zavtra напоминает, что княгиня Ольга было женой князя Игоря и бабушкой князя Владимира.

Женой Игоря Ольга стала в 903 году. Когда их сыну Святославу исполнилось три года, Игоря убили древляне. Затем они прислали Ольге тело убитого мужа и сватов, предлагая снова вступить в брак, но княгиня отказалась, приказав заживо зарыть послов вместе с ладьей, на которой они прибыли. После этого Ольга сожгла столицу древлян Искоростень.

Крещение княгиня приняла в Константинополе в 955 или 957 году. Она предрекла, что христианство установится на Руси. При крещении Ольга получила имя Елены (в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина). Сегодняшняя дата – это день смерти княгини Ольги.

День ангела Ольга — поздравления и открытки

Фото: fresh-cards.ru

korali.info

my.ua

Источник: УНИАН

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть всех добрей, мудрей и краше,

И всем дарить улыбку вашу!

Пусть ангел оградит от туч,

И каждый день пусть солнца луч

С небес вам дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!

***

В этот день желаю, Оля,

Благ тебе и доброты.

Было счастье чтоб такое,

Как прекрасные цветы.

Ангел твой оберегает

И на верный путь ведёт.

Ольга светлая такая,

Пусть тебе во всём везёт!

****

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть, Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!