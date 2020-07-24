День ангела Ольги отмечается ежегодно 24 июля, когда верующие восточного обряда чтят память равноапостольной княгини Ольги.
Zavtra напоминает, что княгиня Ольга было женой князя Игоря и бабушкой князя Владимира.
Женой Игоря Ольга стала в 903 году. Когда их сыну Святославу исполнилось три года, Игоря убили древляне. Затем они прислали Ольге тело убитого мужа и сватов, предлагая снова вступить в брак, но княгиня отказалась, приказав заживо зарыть послов вместе с ладьей, на которой они прибыли. После этого Ольга сожгла столицу древлян Искоростень.
Крещение княгиня приняла в Константинополе в 955 или 957 году. Она предрекла, что христианство установится на Руси. При крещении Ольга получила имя Елены (в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина). Сегодняшняя дата – это день смерти княгини Ольги.
День ангела Ольга — поздравления и открытки
Фото: fresh-cards.ru
korali.info
my.ua
Источник: УНИАН
Хочу в день Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть всех добрей, мудрей и краше,
И всем дарить улыбку вашу!
Пусть ангел оградит от туч,
И каждый день пусть солнца луч
С небес вам дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
***
В этот день желаю, Оля,
Благ тебе и доброты.
Было счастье чтоб такое,
Как прекрасные цветы.
Ангел твой оберегает
И на верный путь ведёт.
Ольга светлая такая,
Пусть тебе во всём везёт!
****
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-охоронець дасть, Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!