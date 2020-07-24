Национальный банк Украины на 24 июля установил официальный курс доллара на уровне 27,87 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора, передает Zavtra.

Курс доллара поднялся еще на 10 копеек. Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 27,8779 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,7798 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 32,2366 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко уверен, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко обновил данные в своей декларации о доходах. Так новоназначенный чиновник внес туда рядм существенных изменений, касательно своих банковских счетов и предметов роскоши.