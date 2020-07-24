Под Киевом расстреляли бизнесмена Игоря Плекана. Убийство произошло на глазах его 7-летнего сына, которому киллеры сохранили жизнь.

Подробности сообщают «Факты«, передает Zavtra.

Известно, что 44-летний мужчина, вице-президент боксерского клуба вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. По данным журналистов, недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

В автомобиль попали минимум четыре пули. Журналисты сообщают, что он успел съехать с дороги в поле и остановился через 300 метров. Ранения мужчины оказались смертельными.

Одновременно с этим, мальчику киллеры приказали бежать. Ребенок убежал домой, а позже показал матери, где искать отца.

По словам супруги, угрозы мужу от неизвестных поступали регулярно.

Telegram-канал общественной организации «Основа майбутнього» пишет, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан был заказчиком покушения на координатора C14:

«Ранее Сергей Мазур рассказывал в интервью «Главкому»: «Я точно знаю, кто организовал это покушение. Я публиковал это в СМИ. Есть некий Игорь Плекан. Не могу сказать, что он крупный криминальный авторитет, но у него есть свое условное киллерское бюро. Он параллельно занимается «крышеванием» игровых автоматов, незаконных наливаек. Не только в Украине. На территории оккупированного Крыма бизнес Плекан до сих пор работает. Я бы об этом лице мог много рассказать, но если коротко, у него есть банда, которая занималась абсолютно всем. И такой заказ уже не впервые доходит до него из России «, — рассказал Мазур в январе 2020 года».

Напомним, в Киеве на улице Иорданской нашли мертвым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.