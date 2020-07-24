25 июля 2020 года христиане чтят память святых мучеников Прокла и Илария. Также этот праздник называют Прокл Плакальщик.

Zavtra расскажет о традициях, приметах и запретах, которые принято соблюдать в этот день.

Прокла Плакальщика

Святые мученики Прокл и Иларий пострадали за веру во 2 веке. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой и пытками заставить его отречься от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям.

По дороге к месту убийства к процессии подошел племянник Прокла — Иларий. Он обнял своего дядю и тоже назвался христианином. Воины задержали и его.

На суде он с таким же бесстрашием, как и Прокл, отстаивал свою веру и после многих истязаний был приговорен к смерти. По итогу, святых похоронили в одной могиле.

На Руси Прокла издавна принято называть Плакальщиком, поскольку с этого дня начинали выпадать большие росы. Крестьяне, торопились убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Также начиналась и заготовка сена.

А роса, которая выпадает на Прокла, считается целебной. Советовали собирать росу по утру, умываться и протирать ею глаза. Древние говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум — спокойным.

Приметы 25 июля:

Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни.

Если росы нет, то стоит ожидать скорого ненастья.

Если 25 июля на лугах много росы – год будет счастливым.

Ночная роса не просыхает — быть грозе.

Желтые листья на деревьях в Проклов день – ждите раннюю осень.

Что нельзя делать 25 июля:

Запрещено заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить, разрешается только приготовление пищи.

Нельзя ругаться и сквернословить. В этот день вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

Нельзя 25 июля брать и давать деньги в долг.

Не стоит есть ничего чужого, даже если угощает хорошо знакомый человек. В противном случае вместе с едой к вам перейдут и его проблемы.

Как мы рассказывали ранее, ежегодно в августе православные отмечают три больших праздника — три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Zavtra расскажет вам, когда и как правильно отметить три Спаса в 2020 году: