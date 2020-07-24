Погода 24 июля в Украине будет солнечной и без дождей.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Zavtra.

Согласно прогнозу синоптиков, по всей территории страны ожидается солнечная погода, исключение — Ужгород, где прогнозируются грозы.

Температура воздуха будет колебаться в среднем в пределах 23-27 градусов, на юге до 30.

24 июня в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровск, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 20 июля в России скончался Александр Беляев -легендарный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.