Нехватка воды в оккупированном Крыму может вынудить Путина вторгнуться в Украину, поскольку войска РФ испытываают большу потребность в водных ресурсах.

Такое мнение выразил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, передает Укринформ.

«Потребность России в днепровской воде остается, и она будет продолжать попытки заполучить днепровскую воду. Но я хочу однозначно сказать, что тех ресурсов воды, которые есть в Крыму, для гражданского населения достаточно. Исключая активное использование воды для вооруженных сил Российской Федерации, например, для заполнения водой радиаторов танков и бронетранспортеров, то воды в Крыму вполне достаточно, чтобы там не было гуманитарной катастрофы», – заверил он.

В то же время, российская власть активно работает на всех фронтах, в том числе дипломатическом, заявляя, что Украина якобы проводит политику дискриминации в отношении жителей Крыма.

«Было обращение в ЕСПЧ от так называемого рыбного хозяйства, которое в итоге показало проигрыш российских юристов и всей правовой системы России», – сообщил член Меджлиса.

По словав Бариева, подобные «обращения» нужны Росси лишь для того чтобы «оправдать» свою будущую агрессию.

«Я считаю справедливым то, что власть и общественность активно заявляют об угрозе Украине со стороны России и таким образом привлекают внимание международного сообщества, американских и европейских экспертов с целью принятия своевременных превентивных мер в виде усиления санкционной политики, в виде усиления украинской армии», – сказал он.

В США заявили, что никогда не признают аннексию Крыма, не одобрят нападений России на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также Грузии.

Также мы рассказывали, что у Владимира Путина есть три сценария возврата воды в аннексированных Крым, один из них — военное вмешательство.