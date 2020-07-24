Расшифровка бортовых самописцев самолета «МАУ», который потерпел крушение в Иран, что лайнер упал из-за попадания в него ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что оба «черных ящика» были успешно расшифрованы во французской лаборатории.

«Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время, «черные ящики» подтвердили, что самолет упал в результате акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расшифровка «черных ящиков» является лишь одним этапов для проведения технического расследования. Иран со своей стороны должен также провести техническое расследование трагического инцидента.

Сообщается, что на следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для проведения переговоров о компенсанции.

«Позиция Украины на переговоры очень проста и давно известна, как Ирану, так и всем, недавно ее в который раз озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию. Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров. Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро, и наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких», – пояснили в МИДе.

Напомним, 8 января 2020 года после взлета с аэродрома Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который совершал рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала Иран отрицал свою причастность к трагедии, заявляя, что катастрофа произошла из-за технических проблем. 11 января Иран признал, что авиалайнер сбили бойцы Корпуса стражей Исламской революции.