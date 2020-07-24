COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели 15 миллионов 446 тысяч 800 человек. Выздоровели по состоянию на утром 24 июля, 8 763 796 человек. Умерли 632 тысячи 178 пациентов.
Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, передает Zavtra.
Лидируют по заболеваемости: США (4 034 102 человека заболели), Бразилия (2 287 475), Индия (1 238 798) и Россия (793 720).
Много заболевших также в: Южной Африке (408 052), Перу (371 096), Мексике (370 712), и Чили (338 759).
Статистика смертности от COVID-19:
США — 144 242,
Бразилия — 84 082,
Великобритания — 45 639,
Мексика — 41 908,
Италия — 35 092,
Франция — 30 185,
Индия — 29 861,
Испания — 28 429,
Перу — 17 654,
Иран — 15 074,
Россия — 12 873
Американские ученые заявили о создании нового препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом.