COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели 15 миллионов 446 тысяч 800 человек. Выздоровели по состоянию на утром 24 июля, 8 763 796 человек. Умерли 632 тысячи 178 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, передает Zavtra.

Лидируют по заболеваемости: США (4 034 102 человека заболели), Бразилия (2 287 475), Индия (1 238 798) и Россия (793 720).

Много заболевших также в: Южной Африке (408 052), Перу (371 096), Мексике (370 712), и Чили (338 759).

Статистика смертности от COVID-19:

США — 144 242,

Бразилия — 84 082,

Великобритания — 45 639,

Мексика — 41 908,

Италия — 35 092,

Франция — 30 185,

Индия — 29 861,

Испания — 28 429,

Перу — 17 654,

Иран — 15 074,

Россия — 12 873

Американские ученые заявили о создании нового препарата, который может помочь в борьбе с коронавирусом.