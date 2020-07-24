Волонтера Алексея Кучапина, который загадочно умер в одной из киевских квартир, похоронят 25 июля.

Об этом рассказал Игорь Шемигон, диякон лютеранской церкви, прихожанином которой был Алексей Кучапин, сообщает Страна.

«Прощание с Кучапиным состоится завтра, 25 июля, в 10 утра. В Лютеранской церкви Святой Екатерины, по адресу Лютеранская, 22», — заявил священник.

Напомним, 21 июлья стало изветно, что в Киеве пропал без вести руководитель общественной организации «Дом милосердия» Алексей Кучапин.

Последний раз на связь он выходил 16 июля и предупредил о поездке из Киева в Днепр с помощью сервиса BlaBlaCar.

Спустя сутки появилась информация, что волонтер Кучапин был найден мертвым в своей съемной квартире в Киеве. В Деснянском управлении полиции Киева тогда заявили, что волонтер с вероятностью в 90% умер естественной смертью.

После осмотра квартиры, в которой было найдено тело Кучапина, правоохранители якобы обнаружили там кроме документов и личных вещей волонтера — 11 таблеток белого цвета и записку.