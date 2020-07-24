Испанские медики заявили, что коронавирус чрезвычайно пагубно влияет на нервную систему человека. Губительные осложнения могут оставаться надолго.

Как сообщает «Радио Свобода», это выяснили врачи которые наблюдали за пациентами, подключенными к искусственной вентиляции легких.

«От 15 до 42% пациентов с COVID-19 имеют различные осложнения – респираторные, неврологические. Это могут быть осложнения двигательного аппарата, а также психологические. Много пациентов ощущают тревогу, страх, имеют посттравматические расстройства», – рассказала доктор Джудит Санчез.

У некоторых пациентов эти симптомы могут быть долговременными, даже после того, как начальная инфекция уже исчезла. Среди распространенных неврологических симптов потеря памяти идаже паралич.

«Я был в отделении интенсивной терапии 21 день в индуктивной коме. За это время у меня было несколько инсультов в правом полушарии мозга. В итоге я не мог двигать левой стороной тела – ни рукой, ни ногой даже не миллиметр», – рассказал один из пациентов, который переболел COVID-19.

Как мы уже сообщали, вакцина от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине может появиться только весной 2021 года, стоить она будет около 1000 гривен.

А российская вакцина от COVID-19 разработана, в ее создании участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи.